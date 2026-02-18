Пистиолис не смог ответить, почему ЦСКА упустил большое преимущество в матче с МБА-МАИ

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис не смог объяснить, почему армейцы упустили большое преимущество по ходу второй половины матча с МБА-МАИ. Встреча завершилась в пользу красно-синих со счётом 109:106 (24:22, 33:22, 24:26, 20:31, 8:5 от).

«В первую очередь хочу поблагодарить наших болельщиков за поддержку. Мы всегда её чувствуем. Что касается игры, сегодня случилось много интересных вещей, которые требуют анализа. Почему мы упустили большое преимущество по ходу второй половины? Это в том числе требует разбора. Сейчас у меня нет ответа», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба лиги.