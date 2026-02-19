Перасович высказался о борьбе УНИКСа и ЦСКА за первое место в регулярке Единой лиги

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился мнением о борьбе за первое место по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ нынешнего сезона.

— ЦСКА и УНИКС сейчас борются за первое место в регулярном чемпионате. Для вас принципиально важно занять первую строчку в регулярке?

— Если это возможно, то да. Мы будем делать всё, чтобы быть первыми, — сказал главный тренер казанцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

В настоящий момент УНИКС располагается на второй строчке в турнирной таблице Единой лиги. Лидирует в чемпионате ЦСКА.

Главные спортивные новости дня: