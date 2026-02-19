Тренер УНИКСа Перасович рассказал, сколько 37-летний Швед будет играть на топ-уровне

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился мнением о потенциале разыгрывающего команды Алексея Шведа. В настоящий момент именитому российскому ветерану 37 лет.

— Как считаете, сколько лет Алексей Швед способен играть на топовом уровне?

— Это зависит от него. Если он будет голоден до побед, будет готов к сложным тренировкам, может играть ещё много лет, — сказал Перасович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Швед к настоящему моменту принял участие в 19 матчах, в которых в среднем набирал 9,4 очка, совершал 2,8 подбора и отдавал 6,7 передачи.

