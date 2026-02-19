«Стандартная история». Перасович — о переходе Димитриевича из «Зенита» в «Баварию»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович ответил на вопрос по поводу бывшего игрока команды Ненада Димитриевича. В июле 2025 года спортсмен подписал контракт с «Зенитом», а зимой 2026-го перешёл в «Баварию» на правах аренды.

— Вопрос про вашего бывшего игрока Ненада Димитриевича. Как считаете, почему у него сложилось в «Зените»?

— Я не знаю, что там произошло. Не хочу высказывать мнение о том, чего не знаю. Некоторые игроки хорошо выступают в определённых командах. Это стандартная ситуация для баскетбола, — сказал Перасович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

