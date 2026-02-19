Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Стандартная история». Перасович — о переходе Димитриевича из «Зенита» в «Баварию»

«Стандартная история». Перасович — о переходе Димитриевича из «Зенита» в «Баварию»
Комментарии

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович ответил на вопрос по поводу бывшего игрока команды Ненада Димитриевича. В июле 2025 года спортсмен подписал контракт с «Зенитом», а зимой 2026-го перешёл в «Баварию» на правах аренды.

— Вопрос про вашего бывшего игрока Ненада Димитриевича. Как считаете, почему у него сложилось в «Зените»?
— Я не знаю, что там произошло. Не хочу высказывать мнение о том, чего не знаю. Некоторые игроки хорошо выступают в определённых командах. Это стандартная ситуация для баскетбола, — сказал Перасович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Сейчас читают:
Входим в самую острую фазу. Чего ждать от второй части сезона Единой лиги?
Входим в самую острую фазу. Чего ждать от второй части сезона Единой лиги?

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android