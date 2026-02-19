Скидки
Капитан «Зенита» Фрейзер не стал комментировать слухи про получение российского паспорта

Капитан «Зенита» Трент Фрейзер отказался комментировать слухи о получении российского гражданства. За клуб из Санкт-Петербурга 27-летний американский спортсмен выступает с 2023 года.

— Недавно появились слухи, что ты получишь российский паспорт. Прокомментируешь эту информацию?
— Без комментариев, — сказал Фрейзер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ американский спортсмен к настоящему моменту принял участие в 24 матчах, в которых в среднем набирал 14,8 очка, совершал 2,4 подбора и отдавал 5,5 передачи.

