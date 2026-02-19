Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Игрок «Зенита» Мартюк назвал различие между новым тренером команды Радоньичем и Секуличем

Игрок «Зенита» Мартюк назвал различие между новым тренером команды Радоньичем и Секуличем
Комментарии

Центровой «Зенита» Андрей Мартюк поделился мнением о разнице в подходах у нового главного тренера команды Деяна Радоньича и его предшественника словенского специалиста Александра Секулича.

— В последнее время в «Зените» происходят изменения — новый тренер, приходят новые игроки. Как реагировали на всё это?
— Профессионально.

— Сейчас «Зенит» немного отстал от ЦСКА и УНИКСа, которые борются первое место в регулярке. Как думаете, реально ли побороться за первую строчку?
— Всё реально. Осталось ещё 13 матчей, всё может быть. Мы живём на планете Земля, и тут всё может произойти, всё что угодно. Всё самое важное в плей-офф.

— Какие основные отличия между работой с Радоньичем и Секуличем?
— Чуть-чуть интенсивнее тренировки, — сказал Мартюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Сейчас читают:
Входим в самую острую фазу. Чего ждать от второй части сезона Единой лиги?
Входим в самую острую фазу. Чего ждать от второй части сезона Единой лиги?

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android