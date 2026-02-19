Игрок «Зенита» Мартюк назвал различие между новым тренером команды Радоньичем и Секуличем

Центровой «Зенита» Андрей Мартюк поделился мнением о разнице в подходах у нового главного тренера команды Деяна Радоньича и его предшественника словенского специалиста Александра Секулича.

— В последнее время в «Зените» происходят изменения — новый тренер, приходят новые игроки. Как реагировали на всё это?

— Профессионально.

— Сейчас «Зенит» немного отстал от ЦСКА и УНИКСа, которые борются первое место в регулярке. Как думаете, реально ли побороться за первую строчку?

— Всё реально. Осталось ещё 13 матчей, всё может быть. Мы живём на планете Земля, и тут всё может произойти, всё что угодно. Всё самое важное в плей-офф.

— Какие основные отличия между работой с Радоньичем и Секуличем?

— Чуть-чуть интенсивнее тренировки, — сказал Мартюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

