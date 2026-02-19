Игрок «Зенита» Мартюк отреагировал на слухи о желании перейти в систему клуба НБА

Центровой «Зенита» Андрей Мартюк отказался комментировать слухи о намерении перейти в фарм-клуб «Миннесоты Тимбервулвз» и выступать в G-лиге. Ранее об этом сообщал телеграм-канал «Мутко против».

— Телеграм-канал «Мутко Против» сообщил, что вы пытались попасть в G-лигу, фарм-клуб «Миннесоты». Можете как-то прокомментировать это?

— Не могу комментировать. Не знаю этот канал, — сказал Мартюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Мартюк к настоящему моменту принял участие в 27 матчах, в которых в среднем набирал 11,4 очка, совершал 6,8 подбора и отдавал одну передачу.

Главные новости дня: