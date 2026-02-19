Легионер «Локомотива» Хантер объяснил нестабильную игру команды

Центровой «Локомотива-Кубань» Винс Хантер ответил на вопрос по поводу выступления команды в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ. Также американский спортсмен высказался о предстоящих матчах клуба, в том числе с ЦСКА.

— У «Локомотива» не всё получается в этом сезоне. Как думаешь, какие причины?

— У меня сменился тренер. У некоторых игроков были травмы. Некоторые игроки поменялись с другими. Сейчас я не беспокоюсь. Мы станем лучше и будем готовы к плей-офф.

— Через неделю «Локомотив» сыграет с ЦСКА. Какие ожидания от этого матча?

— Несколько следующих матчей очень важны для нас, чтобы мы могли почувствовать уверенность в своих силах. Не только с ЦСКА, но и все игры важны, — сказал Хантер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

