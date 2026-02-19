Американец из УНИКСа: европейские турниры станут лучше с российскими клубами

Американский форвард казанского УНИКСа Тайрон Брюэр высказался о борьбе за первое место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ и потенциальном возвращении российских клубов на международную арену.

— ЦСКА и УНИКС сейчас борются за первое место в регулярном чемпионате. Для вас принципиально важно занять первую строчку в регулярке?

— Да, потому что это говорит о том, насколько мы сформированы как команда.

— Ждёшь возвращения российских клубов на международную арену?

— Да! После того, как я поиграл в Единой лиге ВТБ, понял, что европейские соревнования станут лучше с российскими клубами. Здесь хороший баскетбол, — сказал Брюэр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Сербы включили песню о России на матче с «Жальгирисом»: