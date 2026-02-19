Скидки
Легионер УНИКСа Брюэр вспомнил, как играл против Егора Дёмина в НБА

Легионер УНИКСа Брюэр вспомнил, как играл против Егора Дёмина в НБА
Комментарии

Американский форвард казанского УНИКСа Тайрон Брюэр вспомнил встречу с российским разыгрывающим «Бруклин Нетс» Егором Дёминым в Летней лиге Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). По его словам, россиянин — игрок с потенциалом, который может стать отличным баскетболистом.

— Ты играл в Летней лиге НБА за «Оклахому» против «Бруклина». За «Нетс» играл россиянин Егор Дёмин. Помнишь его? Как тебе его игра?
— Да, помню! Он молодой игрок, будет хорошим баскетболистом. Это я могу тебе сказать точно, — сказал Брюэр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

«Почти на каждой игре слышу русскую речь». Закрытая база, возмужание и дебют Дёмина в НБА
«Почти на каждой игре слышу русскую речь». Закрытая база, возмужание и дебют Дёмина в НБА

Дёмин пошутил о своих кроссовках на Матче восходящих звёзд:

