«Чиллово». Американец «Локомотива» Миллер — о жизни в России

Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Патрик Миллер поделился впечатлениями от жизни в России. Также американский спортсмен отметил, что с удовольствием сыграл бы за «Локомотив» в любом европейском турнире, включая Евролигу.

— Ты проводишь второй полный год в России. Как тебе жизнь здесь?
— Здесь круто, чиллово. Моя семья здесь со мной. Я наслаждаюсь.

— Хотел бы сыграть за «Локомотив» в Евролиге?
— Да-да, конечно! Я был бы счастлив поиграть в любом европейском турнире. Тоже было бы прикольно, — сказал Миллер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Баскетболист врезался в двух девушек во время интервью:

