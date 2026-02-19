Скидки
Игрок «Локомотива» Миллер высказался о Елатонцеве, уехавшем в США со скандалом

Игрок «Локомотива» Миллер высказался о Елатонцеве, уехавшем в США со скандалом
Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Патрик Миллер поделился мнением о центровом Университета Оклахомы в NCAA Кирилле Елатонцеве.

— Про твоего бывшего одноклубника Кирилла Елатонцева. Он уехал в США для игры в университете. Общаешься с ним? Видишь в нём потенциал для игры в НБА?
— Нет. До его ухода я общался с ним, когда он был в процессе. Я буду за ним наблюдать, смотреть его статистику. У него хорошие габариты, поэтому никогда не знаешь, кто попадёт в НБА. Он умеет бросать. Посмотрим на него, но потенциал у него точно есть, — сказал Миллер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Дуэль россиян в системе НБА и новое яркое лицо. Топовая неделя от наших за рубежом
Дуэль россиян в системе НБА и новое яркое лицо. Топовая неделя от наших за рубежом

