Брайан Уиндхорст назвал условие, при котором Леброн Джеймс вернётся в «Кливленд»

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст высказался по поводу возможного перехода ныне звёздного лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в «Кливленд Кавальерс» следующим летом.

«Если он будет в порядке, захочет вернуться и согласится на минимальный контракт — думаю, это практически наверняка, процентов на 99», — приводит слова Уиндхорста ESPN Cleveland в социальной сети X.

Отметим, что в сезоне-2026/2027 минимальная зарплата ветерана с опытом в лиге от 10 лет составит $ 3,9 млн. Для сравнения, по действующему контракту в «Лейкерс» Леброн зарабатывает $ 52,6 млн.

Таким образом, ради потенциального возвращения домой ему пришлось бы пойти на беспрецедентное сокращение зарплаты почти на $ 49 млн.