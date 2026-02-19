Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей баскетбольной Единой лиги – 2025/2026 на 19 февраля

Единая лига: расписание матчей 19 февраля
Комментарии

В четверг, 19 февраля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники баскетбола смогут посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Единая лига. Расписание матчей на 19 февраля (время московское):

17:30. «Уралмаш» — «Зенит».

Турнирную таблицу Единой лиги в настоящий момент возглавляет московский ЦСКА. На счету армейцев 25 побед при двух поражениях. Казанский УНИКС располагается на второй позиции — 24 победы при трёх поражениях. Тройку сильнейших замыкает «Зенит» (18 побед при девяти поражениях).

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Андрей Кириленко не в Зале славы баскетбола. Почему и как это изменить? Пробуем понять
Андрей Кириленко не в Зале славы баскетбола. Почему и как это изменить? Пробуем понять

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android