Единая лига: расписание матчей 19 февраля

В четверг, 19 февраля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники баскетбола смогут посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Единая лига. Расписание матчей на 19 февраля (время московское):

17:30. «Уралмаш» — «Зенит».

Турнирную таблицу Единой лиги в настоящий момент возглавляет московский ЦСКА. На счету армейцев 25 побед при двух поражениях. Казанский УНИКС располагается на второй позиции — 24 победы при трёх поражениях. Тройку сильнейших замыкает «Зенит» (18 побед при девяти поражениях).

