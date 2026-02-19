Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Главный тренер «Бруклина» предупредил новичков команды

Главный тренер «Бруклина» предупредил новичков команды
Комментарии

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес дал комментарий по поводу адаптации новичков, выбранных на драфте НБА 2025 года, отметив, что плотный график и частота игр требуют от молодых спортсменов умения справляться с нагрузкой и на физическом, и на ментальном уровне.

«Опыт крайне важен. Даже те, кто уже играл профессионально, сталкиваются с другой нагрузкой — частота матчей здесь гораздо выше, чем в колледже или зарубежных лигах. Сейчас мы играем четыре матча в неделю уже пять недель подряд, скоро будет что-то похожее. График очень плотный. Нужно заботиться о своём теле и работать на определённом уровне не только физически, но и ментально. К этому нужно привыкнуть», — приводит слова Фернандеса New York Post.

Материалы по теме
«Почти на каждой игре слышу русскую речь». Закрытая база, возмужание и дебют Дёмина в НБА
«Почти на каждой игре слышу русскую речь». Закрытая база, возмужание и дебют Дёмина в НБА

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android