Главный тренер «Бруклина» предупредил новичков команды

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес дал комментарий по поводу адаптации новичков, выбранных на драфте НБА 2025 года, отметив, что плотный график и частота игр требуют от молодых спортсменов умения справляться с нагрузкой и на физическом, и на ментальном уровне.

«Опыт крайне важен. Даже те, кто уже играл профессионально, сталкиваются с другой нагрузкой — частота матчей здесь гораздо выше, чем в колледже или зарубежных лигах. Сейчас мы играем четыре матча в неделю уже пять недель подряд, скоро будет что-то похожее. График очень плотный. Нужно заботиться о своём теле и работать на определённом уровне не только физически, но и ментально. К этому нужно привыкнуть», — приводит слова Фернандеса New York Post.

