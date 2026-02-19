Леброн возглавил топ-10 потенциальных свободных агентов НБА по версии Bleacher Report

Издание Bleacher Report опубликовало список самых привлекательных потенциальных свободных агентов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Возглавил рейтинг лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.
Топ-10 потенциальных свободных агентов НБА по версии Bleacher Report:
1. Леброн Джеймс («Лейкерс»);
2. Джейлен Дюрен («Детройт Пистонз»);
3. Остин Ривз («Лейкерс»);
4. Джеймс Харден («Кливленд Кавальерс»);
5. Норман Пауэлл («Майами Хит»);
6. Айзея Хартенштайн («Оклахома-Сити Тандер»);
7. Пейтон Уотсон («Денвер Наггетс»);
8. Уокер Кесслер («Юта Джаз»);
9. Беннедикт Матурин («Лос-Анджелес Клипперс»);
10. Лугенц Дорт («Оклахома»).