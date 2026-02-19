Скидки
Павел Савков «помешал» Гарретту Нэвелсу решить вопрос с ипотекой

Комментарии

Американский атакующий защитник «Уралмаша» Гарретт Нэвелс во время недавнего Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ признался, что не закрыл ипотеку.

Спортсмен побеждал в конкурсе трёхочковых бросков на шоу прошлого года, однако в этом году уступил защитнику МБА-МАИ Павлу Савкову в дополнительном полуфинальном раунде.

«Свой прошлогодний выигрыш я разделил. Часть потратил на ипотеку, часть — на путешествие в Дубай и немного отложил. Но на ипотеку с тех пор не появилось, осталось всё то же. Так что я мотивирован. Сейчас пытаюсь поймать ритм, почувствовать мяч, чтобы мне было комфортно вечером. Самый опасный конкурент среди участников? Это я», — говорил Нэвелс перед конкурсом на Матче всех звёзд в 2026 году.

Напомним, победителем конкурса «трёшек» на Матче всех звёзд в 2026 году в итоге стал Савков. За победу он заработал 500 тыс. рублей.

Русский снайпер зажёг, Овечкин и данки лучше, чем в НБА. Каким был Матч звёзд Единой лиги?
Русский снайпер зажёг, Овечкин и данки лучше, чем в НБА. Каким был Матч звёзд Единой лиги?

