Никола Йокич прояснил своё отношение к баскетболу

Центровой клуба НБА «Денвер Наггетс» Никола Йокич ответил на вопрос по поводу мотивации и отношения к баскетболу. Сербский спортсмен подчеркнул, что его внешнее спокойствие не означает отсутствия страсти к игре и воли к победе.

«Мне действительно не всё равно. Думаю, если тебе плевать на победы, тебе не место в этом спорте.

Просто у меня такой характер — возможно, я немного иначе принимаю победы и успех, но люблю баскетбол и наслаждаюсь игрой. Я буду играть до тех пор, пока смогу соответствовать высокому уровню», — сказал сербский баскетболист в эфире шоу NBA on ESPN.

