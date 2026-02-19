Владимир Гомельский — о матче ЦСКА: давно не видел. Игроки МБА-МАИ простили армейцев

Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между ЦСКА и МБА-МАИ. Встреча завершилась в пользу красно-синих в овертайме со счётом 109:106 (24:22, 33:22, 24:26, 20:31, 8:5 ОТ).

«После убедительного начала армейцы перестали стараться, и хозяева практически догнали в счёте. В концовке основного времени команда Карасёва уже выиграла матч. Однако обидные ошибки и промахи привели к дополнительной пятиминутке.

ЦСКА весь матч отвратительно играл в защите и совершал необъяснимые потери. Я давно не видел, чтобы Тримбл, Уэйр и Кливленд теряли мячи на ровном месте. Считаю, что игроки МБА простили армейцев именно в дополнительное время», — написал Гомельский в своём телеграм-канале.

Главные новости дня: