Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Филадельфия» представила статус Джоэла Эмбиида перед следующим матчем в НБА

«Филадельфия» представила статус Джоэла Эмбиида перед следующим матчем в НБА
Комментарии

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс» представила информацию о центровом Джоэле Эмбииде, пропускавшем два последних матча из-за травмы.

«Во время участия в программе по восстановлению правого колена в период Матча всех звёзд Джоэл Эмбиид почувствовал болевые ощущения в правой голени. Он проходит ежедневное лечение и постепенно возвращается к тренировкам на площадке. Эмбиид пропустит предстоящий матч с «Атлантой» и будет повторно обследован перед выходными», — говорится в заявлении «Филадельфии», которым на своей странице в социальных сетях поделился журналист Кайл Ньюбек.

НБА — регулярный чемпионат
20 февраля 2026, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Не начался
Атланта Хоукс
Атланта
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В нынешнем сезоне НБА Эмбиид к настоящему моменту принял участие в 31 матче, где в среднем набирал 26,5 очка, совершал 7,5 подбора и отдавал 3,9 передачи.

Материалы по теме
Гилджес-Александер близок к легендарному рекорду Чемберлена. Серия, не покорившаяся никому
Гилджес-Александер близок к легендарному рекорду Чемберлена. Серия, не покорившаяся никому

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android