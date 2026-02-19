«Филадельфия» представила статус Джоэла Эмбиида перед следующим матчем в НБА

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс» представила информацию о центровом Джоэле Эмбииде, пропускавшем два последних матча из-за травмы.

«Во время участия в программе по восстановлению правого колена в период Матча всех звёзд Джоэл Эмбиид почувствовал болевые ощущения в правой голени. Он проходит ежедневное лечение и постепенно возвращается к тренировкам на площадке. Эмбиид пропустит предстоящий матч с «Атлантой» и будет повторно обследован перед выходными», — говорится в заявлении «Филадельфии», которым на своей странице в социальных сетях поделился журналист Кайл Ньюбек.

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 20 февраля 2026, пятница. 03:00 МСК Филадельфия Сиксерс Филадельфия Не начался Атланта Хоукс Атланта Кто победит в основное время? П1 X П2

В нынешнем сезоне НБА Эмбиид к настоящему моменту принял участие в 31 матче, где в среднем набирал 26,5 очка, совершал 7,5 подбора и отдавал 3,9 передачи.

