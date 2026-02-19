Андрей Кириленко предположил, сколько очков набирал бы в НБА сегодня в своей лучшей форме

Прославленный российский игрок, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко поделился размышлениями, какой могла бы быть его статистика в современной НБА.

«Какая бы статистика могла бы быть сейчас? Ну, опять же, фантазии. С моего времени, наверное, на процентов 20 выросла результативность. Давайте от этого отталкиваться. То есть в праймовый мой год, наверное, 16 или 17 очков я забивал. Ну пусть будет 20 — то есть сейчас бы я забивал 20 очков. У меня было восемь подборов — ну окей, так бы, наверное, и осталось, восемь-девять подборов. Может быть, там три-четыре передачи и, наверное, два-три перехвата, два-три блок-шота. Пусть будет вот такая статистика», — сказал Кириленко в своём телеграм-канале.

