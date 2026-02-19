Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Андрей Кириленко предположил, сколько очков набирал бы в НБА сегодня в своей лучшей форме

Андрей Кириленко предположил, сколько очков набирал бы в НБА сегодня в своей лучшей форме
Комментарии

Прославленный российский игрок, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко поделился размышлениями, какой могла бы быть его статистика в современной НБА.

«Какая бы статистика могла бы быть сейчас? Ну, опять же, фантазии. С моего времени, наверное, на процентов 20 выросла результативность. Давайте от этого отталкиваться. То есть в праймовый мой год, наверное, 16 или 17 очков я забивал. Ну пусть будет 20 — то есть сейчас бы я забивал 20 очков. У меня было восемь подборов — ну окей, так бы, наверное, и осталось, восемь-девять подборов. Может быть, там три-четыре передачи и, наверное, два-три перехвата, два-три блок-шота. Пусть будет вот такая статистика», — сказал Кириленко в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Андрей Кириленко не в Зале славы баскетбола. Почему и как это изменить? Пробуем понять
Андрей Кириленко не в Зале славы баскетбола. Почему и как это изменить? Пробуем понять

Андрей Кириленко посетил матч «Юты» и «Бостона» в НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android