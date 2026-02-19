Тайлер Реддик отреагировал на резонансное видео Майкла Джордана с его сыном

Пилот команды 23XI Racing Тайлер Реддик заступился за Майкла Джордана на фоне критики легенды НБА в социальных сетях. Напомним, Джордан, совладелец 23XI Racing, праздновал победу Реддика в гонке «500 миль Дейтоны» после драматичного финиша на последнем круге. В Сети распространился короткий видеофрагмент, на котором Джордан взаимодействует с сыном гонщика, что вызвало неоднозначную реакцию пользователей, однако сам Реддик подчеркнул, что не видит в эпизоде повода для критики.

«С моей точки зрения, за годы в 23XI Racing я хорошо узнал Майкла и его семью и не разделяю тех опасений, которые появились в Сети. Для меня это огромный момент — самый большой в моей карьере. Это большой момент для моей семьи и для его семьи. Просто думаю о выражении лица Иветт и всей их семьи, всей команды, когда они пришли в «виктори-лейн», как все вместе радовались. Вот что для меня важно», — сказал Реддик в эфире шоу Стивена Эй Смита.

