Экс-игрок и тренер «Лейкерс» назвал главную разницу между Джеймсом и Брайантом

Бывший игрок и экс главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Байрон Скотт сравнил Коби Брайанта и Леброна Джеймса, выделив главное различие в их менталитете.

«Разница между ними в том, что Коби не хотел дружить. На площадке он не собирался быть тебе другом. Никакой сентиментальности. Коби выходил, чтобы забрать у тебя сердце. Именно это он пытался сделать. И многие тогда говорили: «У него нет друзей». А он отвечал: «И что?» Ему было всё равно. «У меня есть чемпионства» — вот что его волновало. Он хотел оставить наследие на площадке. Его не интересовали дружба и прочее — он хотел побеждать. Это и есть главное различие: Коби выходил на паркет, чтобы уничтожить тебя.

Он хотел, чтобы в следующий раз, когда ты выйдешь против него, у тебя в голове была мысль: «Этот парень меня раздавил». Он стремился сломить твою волю каждый раз, когда играл против тебя. Были те, кого он ломал, были те, кто принимал вызов и бился с ним. Именно таких соперников он уважал», — сказал Скотт в подкасте Byron Scott’s Fast Break.

Леброн в прямом эфире подстриг дреды стримера Kai Cenat: