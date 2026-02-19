Скидки
Владислав Емченко высказался о предстоящем матче «Зенита» с «Уралмашем»

Владислав Емченко высказался о предстоящем матче «Зенита» с «Уралмашем»
Комментарии

Защитник «Зенита» Владислав Емченко поделился мнением о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Уралмашем». Встреча состоится сегодня, 19 февраля, в Екатеринбурге. Начало запланировано на 17:30 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 февраля 2026, четверг. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

12 февраля «Зенит» также встречался с «Уралмашем» в рамках группового этапа внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 WINLINE Basket Cup и уступил на домашней площадке со счётом 67:81.

— Как прошла подготовка ко второй за неделю игре с «Уралмашем»? Можно ли назвать это работой над ошибками?
— Мы проводим анализ и работу над ошибками после каждой игры, но после поражений — особенно. Такая нестандартная ситуация, что две игры подряд с одной и той же командой, поэтому всё время до второго матча было направлено на подробный анализ и подготовку к сопернику. В прошлой игре нам не удавалось следовать плану и быть достаточно сфокусированными на протяжении всей игры. Мы не были похожи сами на себя ни в защите, ни в нападении. «Уралмаш» заслуженно победил. Но я рад, что всегда есть следующая игра, чтобы показать и доказать самим себе — прошлая игра была случайностью. Мы к матчу готовы, нужно выйти и играть в наш баскетбол, доказывать каждую секунду, что мы заслуживаем победы! Вместе, друг за друга! И тогда у нас всё получится.

— Какие факторы будут иметь ключевое значение для победы в завтрашнем матче?
— Во-первых, наша защита. Считаю, что мы действовали даже не на половину наших возможностей в обороне. С первых секунд матча нам следует задать тон игре нашей плотной защитой и быстрым переходом в нападение. В атаке — не сомневаться, двигать мяч, создавать ситуации для атак, и быть активными на подборах. Мы всё это умеем делать, просто нужно быть стабильными в этих аспектах на протяжении всей игры, от начала и до конца, – приводит слова Емченко пресс-служба «Зенита».

