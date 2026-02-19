Скидки
21-летний форвард «Автодора» получил сотрясение мозга и выбыл из строя

Форвард «Автодора» Даниил Коско получил сотрясение мозга и выбыл на неопределённый срок. Об этом информирует пресс-служба саратовского клуба.

«В матче с «Енисеем» в столкновении с соперником Коско получил сотрясение мозга и не сможет принять участия в игре с УНИКСом. Сроки восстановления игрока станут известны позднее. Скорейшего выздоровления!» — говорится в сообщении «Автодора».

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Коско к настоящему моменту принял участие в 23 матчах, в которых в среднем набирал 3,9 очка, совершал 1,9 подбора и отдавал 1,4 передачи. В настоящий момент спортсмену 21 год.

