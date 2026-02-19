Лучший подбирающий игрок текущего сезона Единой лиги может перейти в «Локо» — источник

Центровой саратовского «Автодора» Ален Хаджибегович может перейти в краснодарский «Локомотив-Кубань». Об этом информирует телеграм-канал «Перехват». По сведениям источника, стороны близки к соглашению.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Хаджибегович к настоящему моменту принял участие в 19 матчах, в которых в среднем набирал 17,6 очка, совершал 8,7 подбора (лучший показатель сезона) и отдавал 1,5 передачи. «Автодор» сейчас занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата, имея в активе пять побед при 23 поражениях. Лидером является ЦСКА (25 побед и два поражения).

