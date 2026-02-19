Скидки
Видео: Единая лига представила топ-10 моментов Матча всех звёзд — 2026

Видео: Единая лига представила топ-10 моментов Матча всех звёзд — 2026
Комментарии

Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила самые яркие моменты Матча всех звёзд – 2026, который прошёл 15 февраля.

В подборку вошли следующие эпизоды: гендер-пати Кирилла Попова во время данк-контеста, аллей-уп Всеволода Ищенко на Самсона Руженцева, сверхдальнее попадание Гарретта Нэвелса, передача Самсона Руженцева и данк Глеба Фирсова, штрафной в высокое кольцо от Данило Тасича, путбэк Никиты Курбанова, блок-шот Георгия Жбанова, передача Трента Фрейзера и данк Террелла Картера, выступление Павла Савкова в WINLINE Конкурсе трёхочковых, а также данк Тайрона Брюэра под ногой на 180 градусов.

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Единой лиге.

