«Самый счастливый человек в России». Американец Мело Тримбл — о новом контракте с ЦСКА

Разыгрывающий московского ЦСКА Мело Тримбл поделился эмоциями от продления контракта с армейцами. Американский спортсмен пролонгировал соглашение с красно-синими 8 февраля. Новый контракт рассчитан до 2029 года.

«Это особенное чувство: остаться и играть в таком клубе. Что могу сказать по контракту? Я рад. Сейчас чувствую себя самым счастливым человеком в России», — приводит слова Тримбла «Матч ТВ».

Тримбл выступает за армейцев с 2023 года. В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ американец к данному моменту принял участие в 25 матчах, в которых в среднем набирал 18,8 очка, совершал 2,9 подбора и отдавал 4,2 передачи.

Баскетболист врезался в двух девушек во время интервью: