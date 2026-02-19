Скидки
Порзингис переведён в статус «под вопросом» на дебют за «Уорриорз»

Новоиспечённый бигмен «Голден Стэйт Уорриорз» Кристапс Порзингис, присоединившийся к команде до окончания обменного дедлайна Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), переведён в статус под вопросом на завтрашний матч регулярного чемпионата НБА с «Бостон Селтикс». Об этом сообщает журналист ClutchPoints Томер Азарли в соцсети Х.

20 февраля 2026, пятница. 06:00 МСК
Латышский баскетболист продолжает восстановление после тендинита ахиллова сухожилия. В среду Порзингис принял участие в полноценной тренировке и, по словам главного тренера Стива Керра, выглядел хорошо. Ожидается, что в случае положительного решения медицинского штаба Порзингис выйдет со скамейки запасных и получит ограниченное игровое время — около 15 минут.

Порзингис был приобретён «Уорриорз» у «Атланты Хоукс» в дедлайн обменов. Из-за травмы он не играл с 7 января и провёл за «Атланту» в этом сезоне всего 17 матчей, набирая в среднем 17,1 очка, 5,1 подбора и 2,7 передачи.

