Винс Хантер назвал тройку лучших игроков текущего сезона Единой лиги

Центровой «Локомотива-Кубань» Винс Хантер поделился мнением о лучших баскетболистах текущего сезона Единой лиги ВТБ. Легионер выделил трёх кандидатов на звание MVP регулярного чемпионата в интервью для телеграм-канала «Свободный агент».

«Джален Рейнольдс. Это очень командный игрок, который не гонится за личной статистикой. При этом очень эффективен. Здорово усиливает игру со скамейки. Ещё Ливио Жан-Шарль. Этот парень в Единой лиге уже четвёртый год, но многие до сих пор его недооценивают.

Мне кажется, что заслуга Ливио в двух последних чемпионствах ЦСКА очень и очень значимая. И Мело Тримбл. Мистер стабильность, всегда показывает высокий уровень в больших матчах», — сказал Хантер.