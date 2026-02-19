«Зенит» выиграл у «Уралмаша» в гостевом матче Единой лиги

В четврег, 19 февраля, на стадионе «ДИВС Уралочка» в Екатеринбурге состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого «Уралмаш» принимал «Зенит».

Екатеринбургские баскетболисты со счётом 60:78 (18:29; 15:20; 14:13; 13:16) уступили победу гостям из Санкт-Петербурга.

Лучшим игроком матча в составе хозяев стал американский центровой Октавиус Эллис. В его активе 12 очков, шесть подборов, один перехват и две потери при коэффициенте эффективности «+16».

У гостей отличился американский разыгрывающий Трент Фрейзер, на счету которого 22 очка, три подбора, пять передач и два перехвата при коэффициенте эффективности «+28».