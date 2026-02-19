Скидки
Уралмаш — Зенит, результат матча 19 февраля 2026, счёт 60:78, Единая лига ВТБ — 2025/2026

«Зенит» выиграл у «Уралмаша» в гостевом матче Единой лиги
Комментарии

В четврег, 19 февраля, на стадионе «ДИВС Уралочка» в Екатеринбурге состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого «Уралмаш» принимал «Зенит».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 февраля 2026, четверг. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
60 : 78
Зенит
Санкт-Петербург
Уралмаш: Нэльсон - 13, Эллис - 12, Даглас - 9, Писклов - 7, Далтон - 7, Нэвелс - 4, Петенев - 2, Ивлев - 2, Белянков - 2, Пынько - 1, Новиков - 1, Карманов
Зенит: Фрейзер - 22, Емченко - 14, Роберсон - 8, Мартюк - 6, Жбанов - 6, Узинский - 6, Мун - 6, Воронцевич - 6, Рэндольф - 4, Щербенев, Карасёв

Екатеринбургские баскетболисты со счётом 60:78 (18:29; 15:20; 14:13; 13:16) уступили победу гостям из Санкт-Петербурга.

Лучшим игроком матча в составе хозяев стал американский центровой Октавиус Эллис. В его активе 12 очков, шесть подборов, один перехват и две потери при коэффициенте эффективности «+16».

У гостей отличился американский разыгрывающий Трент Фрейзер, на счету которого 22 очка, три подбора, пять передач и два перехвата при коэффициенте эффективности «+28».

Комментарии
