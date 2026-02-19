Единая лига: результаты матчей 19 февраля

Скидки
В четверг, 19 февраля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники баскетбола смогли посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Единая лига. Результаты матчей на 19 февраля.

«Уралмаш» — «Зенит» — 60:78.

Турнирную таблицу чемпионата в настоящий момент возглавляет московский ЦСКА, на счету которого 25 побед при двух поражениях. Казанский УНИКС располагается на второй строчке — 24 победы при трёх поражениях. Тройку сильнейших замыкает санкт-петербургский «Зенит» (19 побед при девяти поражениях).

