Появилось видео с другого ракурса ДТП с участием Ламело Болла

В Сети опубликованы новые кадры дорожно-транспортного происшествия с участием разыгрывающего защитника «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болла.

На записи видно, как кастомный Hummer EV Edition 1 2022 года под управлением баскетболиста поворачивает налево и врезается в серый седан Kia, двигавшийся во встречном направлении. От мощного удара у электромобиля оторвало переднее колесо, повреждена пневмоподвеска.

Инцидент произошёл днём в среду на пересечении двух улиц в центре Шарлотт. По данным местных СМИ, серьёзных травм участники аварии не получили. Официальной информации, кто признан виновником ДТП, пока не поступало. Свидетели утверждают, что Болл покинул место происшествия, пересев в другой автомобиль.