Радоньич прокомментировал победу «Зенита» в матче с «Уралмашем»

Главный тренер «Зенита» Деян Радоньич подвёл итоги выездного матча Единой лиги ВТБ с «Уралмашем», который завершился победой петербургской команды со счётом 60:78. Специалист отметил прогресс в защитных действиях по сравнению с предыдущей встречей.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 февраля 2026, четверг. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
60 : 78
Зенит
Санкт-Петербург
Уралмаш: Нэльсон - 13, Эллис - 12, Даглас - 9, Писклов - 7, Далтон - 7, Нэвелс - 4, Петенев - 2, Ивлев - 2, Белянков - 2, Пынько - 1, Новиков - 1, Карманов
Зенит: Фрейзер - 22, Емченко - 14, Роберсон - 8, Мартюк - 6, Жбанов - 6, Узинский - 6, Мун - 6, Воронцевич - 6, Рэндольф - 4, Щербенев, Карасёв

«Поздравляю своих игроков с этой победой. Сегодня был совершенно другой матч по сравнению с предыдущим. С самого начала был иной подход. Мы хорошо действовали в защите. В течение последней недели мы много разговаривали об этом. Поэтому даже при 21% реализации трёхочковых мы контролировали игру все 40 минут. Я могу быть доволен таким отношением, энергией и концентрацией. Нам нужно продолжать в том же духе.

Мы провели анализ предыдущего матча. Тогда мы плохо сыграли в защите, допустили много ошибок. Мы были слишком мягкими, концентрация была недостаточной. Поэтому в обороне сегодня была совершенно другая игра по сравнению с прошлой. Конечно, я хочу видеть свою команду агрессивной, хочу видеть хорошую защиту. Я знаю, что для нас будет очень важно качественно играть в обороне, но в то же время нужно быть достаточно эффективными в нападении, чтобы добиваться хорошего результата», — приводит слова Радоньича пресс-служба команды.

«Зенит» выиграл у «Уралмаша» в гостевом матче Единой лиги
