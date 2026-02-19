Радоньич прокомментировал победу «Зенита» в матче с «Уралмашем»

Главный тренер «Зенита» Деян Радоньич подвёл итоги выездного матча Единой лиги ВТБ с «Уралмашем», который завершился победой петербургской команды со счётом 60:78. Специалист отметил прогресс в защитных действиях по сравнению с предыдущей встречей.

«Поздравляю своих игроков с этой победой. Сегодня был совершенно другой матч по сравнению с предыдущим. С самого начала был иной подход. Мы хорошо действовали в защите. В течение последней недели мы много разговаривали об этом. Поэтому даже при 21% реализации трёхочковых мы контролировали игру все 40 минут. Я могу быть доволен таким отношением, энергией и концентрацией. Нам нужно продолжать в том же духе.

Мы провели анализ предыдущего матча. Тогда мы плохо сыграли в защите, допустили много ошибок. Мы были слишком мягкими, концентрация была недостаточной. Поэтому в обороне сегодня была совершенно другая игра по сравнению с прошлой. Конечно, я хочу видеть свою команду агрессивной, хочу видеть хорошую защиту. Я знаю, что для нас будет очень важно качественно играть в обороне, но в то же время нужно быть достаточно эффективными в нападении, чтобы добиваться хорошего результата», — приводит слова Радоньича пресс-служба команды.