Баскетбол

Воронцевич провёл 100-й матч за «Зенит»

Форвард Андрей Воронцевич достиг юбилейной отметки за «Зенит», проведя 100-й матч в составе петербургской команды. Это произошло в выездной игре Единой лиги ВТБ с «Уралмашем», сообщает пресс-служба клуба.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 февраля 2026, четверг. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
60 : 78
Зенит
Санкт-Петербург
Уралмаш: Нэльсон - 13, Эллис - 12, Даглас - 9, Писклов - 7, Далтон - 7, Нэвелс - 4, Петенев - 2, Ивлев - 2, Белянков - 2, Пынько - 1, Новиков - 1, Карманов
Зенит: Фрейзер - 22, Емченко - 14, Роберсон - 8, Мартюк - 6, Жбанов - 6, Узинский - 6, Мун - 6, Воронцевич - 6, Рэндольф - 4, Щербенев, Карасёв

С момента перехода в «Зенит» 38-летний россиянин не пропустил ни одного официального матча основной команды. В активе игрока 88 встреч в Единой лиге, пять — в WINLINE Basket Cup, пять — в Суперкубке и два матча в Кубке Кондрашина и Белова.

За 100 игр в сине-бело-голубой форме Воронцевич набрал 547 очков, совершил 315 подборов и отдал 118 передач. Также на его счету 56 перехватов и 36 блок-шотов.

Воронцевич стал 21-м игроком в истории «Зенита», вошедшим в «Клуб 100» — список баскетболистов, сыгравших не менее 100 матчей за команду.

«Зенит» выиграл у «Уралмаша» в гостевом матче Единой лиги
