Воронцевич провёл 100-й матч за «Зенит»

Форвард Андрей Воронцевич достиг юбилейной отметки за «Зенит», проведя 100-й матч в составе петербургской команды. Это произошло в выездной игре Единой лиги ВТБ с «Уралмашем», сообщает пресс-служба клуба.

С момента перехода в «Зенит» 38-летний россиянин не пропустил ни одного официального матча основной команды. В активе игрока 88 встреч в Единой лиге, пять — в WINLINE Basket Cup, пять — в Суперкубке и два матча в Кубке Кондрашина и Белова.

За 100 игр в сине-бело-голубой форме Воронцевич набрал 547 очков, совершил 315 подборов и отдал 118 передач. Также на его счету 56 перехватов и 36 блок-шотов.

Воронцевич стал 21-м игроком в истории «Зенита», вошедшим в «Клуб 100» — список баскетболистов, сыгравших не менее 100 матчей за команду.