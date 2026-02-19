Роберсон — о матче с «Уралмашем»: мы выполнили план на игру и показали, над чем работали

Форвард «Зенита» Андре Роберсон прокомментировал выездную победу над «Уралмашем» (60:78) в матче Единой лиги ВТБ. Американский легионер отметил командный характер игры и выполнение тренерской установки.

«Я считаю, что в целом это была отличная игра, отличная реакция на матч прошлой недели. Думаю, все, кто вышел на площадку, играли командно, боролись изо всех сил и поддерживали друг друга. Каждый день мы трудились, у нас была отличная тренировочная неделя, и здесь мы показали, над чем работали всё это время. Мы выполнили план на игру», — приводит слова Роберсона пресс-служба команды.

В прошедшей встрече 34-летний форвард набрал восемь очков, совершил 13 подборов, отдал три передачи и сделал два перехвата.