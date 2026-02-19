Роберсон — о матче с «Уралмашем»: мы выполнили план на игру и показали, над чем работали
Поделиться
Форвард «Зенита» Андре Роберсон прокомментировал выездную победу над «Уралмашем» (60:78) в матче Единой лиги ВТБ. Американский легионер отметил командный характер игры и выполнение тренерской установки.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 февраля 2026, четверг. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
60 : 78
Зенит
Санкт-Петербург
Уралмаш: Нэльсон - 13, Эллис - 12, Даглас - 9, Писклов - 7, Далтон - 7, Нэвелс - 4, Петенев - 2, Ивлев - 2, Белянков - 2, Пынько - 1, Новиков - 1, Карманов
Зенит: Фрейзер - 22, Емченко - 14, Роберсон - 8, Мартюк - 6, Жбанов - 6, Узинский - 6, Мун - 6, Воронцевич - 6, Рэндольф - 4, Щербенев, Карасёв
«Я считаю, что в целом это была отличная игра, отличная реакция на матч прошлой недели. Думаю, все, кто вышел на площадку, играли командно, боролись изо всех сил и поддерживали друг друга. Каждый день мы трудились, у нас была отличная тренировочная неделя, и здесь мы показали, над чем работали всё это время. Мы выполнили план на игру», — приводит слова Роберсона пресс-служба команды.
В прошедшей встрече 34-летний форвард набрал восемь очков, совершил 13 подборов, отдал три передачи и сделал два перехвата.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 февраля 2026
-
23:33
-
22:53
-
21:40
-
20:48
-
19:55
-
19:37
-
18:52
-
17:23
-
16:57
-
16:50
-
16:30
-
16:09
-
15:46
-
15:45
-
15:33
-
15:10
-
14:45
-
14:35
-
13:49
-
13:26
-
13:00
-
12:39
-
12:02
-
11:44
-
11:29
-
11:15
-
11:03
-
10:30
-
10:28
-
10:02
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:05
-
05:10