Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Роберсон — о матче с «Уралмашем»: мы выполнили план на игру и показали, над чем работали

Роберсон — о матче с «Уралмашем»: мы выполнили план на игру и показали, над чем работали
Комментарии

Форвард «Зенита» Андре Роберсон прокомментировал выездную победу над «Уралмашем» (60:78) в матче Единой лиги ВТБ. Американский легионер отметил командный характер игры и выполнение тренерской установки.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 февраля 2026, четверг. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
60 : 78
Зенит
Санкт-Петербург
Уралмаш: Нэльсон - 13, Эллис - 12, Даглас - 9, Писклов - 7, Далтон - 7, Нэвелс - 4, Петенев - 2, Ивлев - 2, Белянков - 2, Пынько - 1, Новиков - 1, Карманов
Зенит: Фрейзер - 22, Емченко - 14, Роберсон - 8, Мартюк - 6, Жбанов - 6, Узинский - 6, Мун - 6, Воронцевич - 6, Рэндольф - 4, Щербенев, Карасёв

«Я считаю, что в целом это была отличная игра, отличная реакция на матч прошлой недели. Думаю, все, кто вышел на площадку, играли командно, боролись изо всех сил и поддерживали друг друга. Каждый день мы трудились, у нас была отличная тренировочная неделя, и здесь мы показали, над чем работали всё это время. Мы выполнили план на игру», — приводит слова Роберсона пресс-служба команды.

В прошедшей встрече 34-летний форвард набрал восемь очков, совершил 13 подборов, отдал три передачи и сделал два перехвата.

Материалы по теме
Воронцевич провёл 100-й матч за «Зенит»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android