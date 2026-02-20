Агент Рич Пол заявил, что Эдвардс — лучший игрок НБА

Известный агент Рич Пол, представляющий интересы Леброна Джеймса, назвал лидера «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса лучшим игроком НБА на данный момент.

«Я по-прежнему считаю, что существует сообщество, но я думаю, что это сообщество возглавляет Энтони Эдвардс. Я думаю, что Энтони Эдвардс — лучший игрок в нашей лиге сегодня. Лицо лиги — это другое, до этого нужно дорасти. Но лучший игрок… Да, для меня он лучший. Потому что ты не можешь смотреть игру в любой вечер против любого соперника и сказать: «О, этот игрок лучше Энтони Эдвардса», — заявил Пол в подкасте Game Over.

Пол также заявил, что, несмотря на любовь к Николе Йокичу, выбрал бы Эдвардса при возможности.

«Я люблю Йокича, без вопросов. Но нет. Если ты скажешь: «Я беру Йокича», я скажу: «Хорошо, дай мне Энтони Эдвардса», — добавил агент.