Адвокат семьи Тиммы назвала человека, которого считает ответственным за смерть Яниса

Адвокат Маргарита Гаврилова, представляющая интересы родственников латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, заявила, что считает певицу Анну Седокову ответственной за смерть спортсмена. Соответствующее заявление она опубликовала на своей странице в социальных сетях.

«Если бы не психологические ужимки и прыжки вдовицы, он бы жил свою новую и прекрасную жизнь уже без неё! Но и поруганные чувства, и полное финансовое обнуление привели к тому, к чему привели! И, по моему личному мнению, ответственность за эту смерть лежит на Анне Владимировне Седоковой, которая своим непристойным поведением, обманом и злоупотреблением, безграничным доверием, которое испытывал к ней Тимма, подтолкнула его к краю пропасти! Каждый должен нести ответственность за свои действия и поступки! Поэтому я и мои коллеги идём дальше, как можем быстро и продуктивно!» — написала Гаврилова.

Тимма скончался в декабре 2024 года. Ему было 32.

