«Всегда первым приходит в зал и последним уходит». Виталий Носов оценил прогресс Дёмина

Двукратный серебряный призёр чемпионатов мира Виталий Носов поделился мнением о выступлении в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 19-летнего разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина.

«Он становится лучше, сильнее, это видно по его движениям, по мыслям, которые он воплощает на площадке. Он огромный молодец, здорово, что у Дёмина светлая голова, он думающий игрок, он постоянно работает над собой. Егор всегда первым приходит в зал и последним уходит. Он попал в отличную компанию, организацию, где думают о развитии молодых игроков, и не просто так они взяли его на драфте», – приводит слова Носова LiveResult.

