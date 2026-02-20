Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Всегда первым приходит в зал и последним уходит». Виталий Носов оценил прогресс Дёмина

«Всегда первым приходит в зал и последним уходит». Виталий Носов оценил прогресс Дёмина
Комментарии

Двукратный серебряный призёр чемпионатов мира Виталий Носов поделился мнением о выступлении в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 19-летнего разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина.

«Он становится лучше, сильнее, это видно по его движениям, по мыслям, которые он воплощает на площадке. Он огромный молодец, здорово, что у Дёмина светлая голова, он думающий игрок, он постоянно работает над собой. Егор всегда первым приходит в зал и последним уходит. Он попал в отличную компанию, организацию, где думают о развитии молодых игроков, и не просто так они взяли его на драфте», – приводит слова Носова LiveResult.

Материалы по теме
«Почти на каждой игре слышу русскую речь». Закрытая база, возмужание и дебют Дёмина в НБА
«Почти на каждой игре слышу русскую речь». Закрытая база, возмужание и дебют Дёмина в НБА

Дёмин пошутил о своих кроссовках на Матче восходящих звёзд:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android