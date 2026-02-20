Скидки
Владимир Гомельский ответил, кто лучше играет в защите — Лука Дончич или Купер Флэгг

Комментарии

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта относительно 26-летнего разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича и 19-летнего форварда «Даллас Маверикс» Купера Флэгга.

— Кто лучше играет в защите — Лука Дончич или Купер Флэгг?
— Флэгг, — ответил Гомельский.

Флэгг был выбран «Далласом» под первым номером на драфте НБА 2025 года. В нынешнем сезоне Купер к настоящему моменту принял участие в 49 матчах, в которых в среднем набирал 20,4 очка, совершал 6,6 подбора и отдавал 4,1 передачи.

Ранее Гомельский назвал команду, которая в одном сезоне НБА была на две головы сильнее всех.

Купер Флэгг играет один на один с юным баскетболистом:

