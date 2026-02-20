10 очков Егора Дёмина не спасли «Бруклин» от разгромного проигрыша «Кливленду»

В ночь с 19 на 20 февраля мск на паркете арены «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Кливленд Кавальерс» и «Бруклин Нетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 112:84.

В активе 19-летнего российского разыгрывающего защитника «Бруклина» Егора Дёмина 10 очков, пять подборов и одна результативная передача. При игровом времени 25.47 Егор реализовал 3 из 8 бросков с игры (2 из 5 трёхочковых) и 2 из 3 штрафных, четырежды сфолил, совершил одну потерю и выполнил один перехват. Итоговый показатель «+/-» Дёмина составил «-18».

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Кливленда» Донован Митчелл, в его активе 17 очков, три подбора и пять ассистов.