Кливленд Кавальерс — Бруклин Нетс, результат матча 20 февраля 2026, счет 112:84, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

10 очков Егора Дёмина не спасли «Бруклин» от разгромного проигрыша «Кливленду»
В ночь с 19 на 20 февраля мск на паркете арены «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Кливленд Кавальерс» и «Бруклин Нетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 112:84.

НБА — регулярный чемпионат
20 февраля 2026, пятница. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
112 : 84
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 17, Харден - 16, Аллен - 15, Шрёдер - 12, Тайсон - 11, Уэйд - 11, Мобли - 10, Эллис - 7, Проктор - 6, Меррилл - 3, Портер - 2, Энаруна - 2, Брайант, Нэнс
Бруклин Нетс: Портер - 14, Агбаджи - 13, Вульф - 11, Дёмин - 10, Мэнн - 9, Клауни - 8, Траоре - 8, Шарп - 4, Уилсон - 3, Уильямс - 2, Пауэлл - 2

В активе 19-летнего российского разыгрывающего защитника «Бруклина» Егора Дёмина 10 очков, пять подборов и одна результативная передача. При игровом времени 25.47 Егор реализовал 3 из 8 бросков с игры (2 из 5 трёхочковых) и 2 из 3 штрафных, четырежды сфолил, совершил одну потерю и выполнил один перехват. Итоговый показатель «+/-» Дёмина составил «-18».

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Кливленда» Донован Митчелл, в его активе 17 очков, три подбора и пять ассистов.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
