Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Шарлотт Хорнетс — Хьюстон Рокетс, результат матча 20 февраля 2026, счет 101:105, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

35 очков Дюранта помогли «Хьюстону» обыграть на выезде «Шарлотт» в НБА
Комментарии

В ночь с 19 на 20 февраля мск на паркете «Спектрум-центр (Шарлотт, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Шарлотт Хорнетс» и «Хьюстон Рокетс». Гости выиграли встречу со счётом 105:101.

НБА — регулярный чемпионат
20 февраля 2026, пятница. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
101 : 105
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Шарлотт Хорнетс: Болл, Уильямс, Джеймс, Нуппель, Грин, Колкбреннер, Ривз, Холл, Коннотон, Манн, Миллер, Тиллман, Салон
Хьюстон Рокетс: Холидей, Томпсон, Финни-Смит, Дюрант, Тэйт, Смит II, Шеппард, Исон, Окоги, Кроуфорд, Шенгюн, Капела, Грин

Самым результативным игроком матча стал американский лёгкий форвард гостей паркета Кевин Дюрант. В его активе 35 очков, восемь подборов и четыре передачи.

В составе «Хорнетс» стоит выделить лёгкого форварда из США Гранта Уильямса, который набрал 20 очков, а также совершил девять подборов и сделал одну результативную передачу.

В следующем матче «Шарлотт Хорнетс» встретится в дома с «Кливленд Кавальерс», а «Хьюстон Рокетс» сыграет на выезде с «Нью-Йорк Никс».

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Сейчас читают:
Первая медаль России и драма Петросян. Главные события Олимпиады 19 февраля
Первая медаль России и драма Петросян. Главные события Олимпиады 19 февраля
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android