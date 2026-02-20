35 очков Дюранта помогли «Хьюстону» обыграть на выезде «Шарлотт» в НБА

В ночь с 19 на 20 февраля мск на паркете «Спектрум-центр (Шарлотт, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Шарлотт Хорнетс» и «Хьюстон Рокетс». Гости выиграли встречу со счётом 105:101.

Самым результативным игроком матча стал американский лёгкий форвард гостей паркета Кевин Дюрант. В его активе 35 очков, восемь подборов и четыре передачи.

В составе «Хорнетс» стоит выделить лёгкого форварда из США Гранта Уильямса, который набрал 20 очков, а также совершил девять подборов и сделал одну результативную передачу.

В следующем матче «Шарлотт Хорнетс» встретится в дома с «Кливленд Кавальерс», а «Хьюстон Рокетс» сыграет на выезде с «Нью-Йорк Никс».