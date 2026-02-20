Дабл-дабл Вембаньямы помог «Сан-Антонио» разгромить «Финикс», несмотря на 26 очков Грина

В ночь с 19 на 20 февраля мск на паркете арены «Фрост Бэнк-центр» в Сан-Антонио (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между «Сан-Антонио Спёрс» и «Финикс Санз». Хозяева площадки выиграли встречу с разгромным счётом 121:94.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Финикса» Джейлен Грин, набравший 26 очков при трёх подборах и двух ассистах. Лидер «Сан-Антонио» французский центровой Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл, на его счету 17 очков и 11 подборов, а также четыре результативные передачи.

Эта победа стала для «Спёрс» седьмой подряд в регулярном сезоне.