Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сан-Антонио Сперс — Финикс Санз, результат матча 20 февраля 2026, счет 121:94, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Дабл-дабл Вембаньямы помог «Сан-Антонио» разгромить «Финикс», несмотря на 26 очков Грина
Комментарии

В ночь с 19 на 20 февраля мск на паркете арены «Фрост Бэнк-центр» в Сан-Антонио (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между «Сан-Антонио Спёрс» и «Финикс Санз». Хозяева площадки выиграли встречу с разгромным счётом 121:94.

НБА — регулярный чемпионат
20 февраля 2026, пятница. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
121 : 94
Финикс Санз
Финикс
Сан-Антонио Спёрс: Касл - 20, Вембаньяма - 17, Харпер - 17, Фокс - 15, Васселл - 12, Корнет - 10, Шампани - 8, Барнс - 8, Джонсон - 6, Брайант - 6, Бийомбо - 2, Маклафлин, Олиник
Финикс Санз: Грин - 26, Уильямс - 11, Игодаро - 10, Гудвин - 10, О'Нил - 8, Гиллеспи - 8, Буей - 7, Букер - 5, Малуач - 4, Флеминг - 3, Данн - 2, Коффи, Брукс, Ливерс

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Финикса» Джейлен Грин, набравший 26 очков при трёх подборах и двух ассистах. Лидер «Сан-Антонио» французский центровой Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл, на его счету 17 очков и 11 подборов, а также четыре результативные передачи.

Эта победа стала для «Спёрс» седьмой подряд в регулярном сезоне.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Сейчас читают:
Леброн готов променять миллионы НБА на прощальный тур и топ-стримы. Есть смысл?
Леброн готов променять миллионы НБА на прощальный тур и топ-стримы. Есть смысл?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android