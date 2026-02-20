Скидки
Голден Стэйт Уорриорз — Бостон Селтикс, результат матча 20 февраля 2026, счет 110:121, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Трипл-дабл Брауна помог «Бостону» обыграть «Голден Стэйт» без Карри и Батлера
Комментарии

В ночь с 19 на 20 февраля мск на паркете арены «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Бостон Селтикс». Гости выиграли встречу со счётом 121:110.

НБА — регулярный чемпионат
20 февраля 2026, пятница. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
110 : 121
Бостон Селтикс
Бостон
Голден Стэйт Уорриорз: Мелтон - 18, Ричард - 17, Сантос - 17, Пэйтон II - 14, Порзингис - 12, Подзиемски - 11, Муди - 11, Хорфорд - 5, Спенсер - 5, Уильямс, Пост, Грин, Леонс
Бостон Селтикс: Притчард - 26, Браун - 23, Хозер - 16, Уайт - 10, Вучевич - 9, Кета - 9, Гонсалес - 7, Шейерман - 7, Харпер Мл. - 6, Уолш - 5, Гарза - 3, Тонже, Бэнтон, Уильямс

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Бостона» Пэйтон Притчард, на счету которого 26 очков, шесть подборов и семь ассистов. Лёгкий форвард «Селтикс» Джейлен Браун оформил трипл-дабл — в его активе 23 очка, 15 подборов и 13 результативных передач.

Лидеры «Уорриорз» разыгрывающий защитник Стефен Карри и лёгкий форвард Джимми Батлер пропустили матч из-за повреждений.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
