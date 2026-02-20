Скидки
Лос-Анджелес Клипперс — Денвер Наггетс, результат матча 20 февраля 2026, счет 115:114, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Клипперс» одолели в концовке «Денвер». У Матурина 38 очков, у Йокича дабл-дабл
Комментарии

В ночь с 19 на 20 февраля мск на паркете арены «Интьют Доум» в пригороде Лос-Анджелеса Инглвуде (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между местным клубом «Лос-Анджелес Клипперс» и «Денвер Наггетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 115:114.

НБА — регулярный чемпионат
20 февраля 2026, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
115 : 114
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Клипперс: Матурин - 38, Леонард - 23, Джонс - 22, Коллинз - 11, Лопес - 8, Батюм - 6, Нидерхаузер - 4, Данн - 2, Миллер - 1, Сандерс, Богданович, Кристи, Джексон
Денвер Наггетс: Йокич - 22, Мюррэй - 20, Браун - 19, Строутер - 18, Джонсон - 18, Браун - 7, Валанчюнас - 6, Хардуэй-младший - 2, Джонс - 2, Холмс, Ннаджи, Пикетт

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Клипперс» Беннедикт Матурин, в активе которого 38 очков, пять подборов и четыре ассиста. Сербский центровой «Денвера» Никола Йокич оформил дабл-дабл— 22 очка, 17 подборов и шесть результативных передач.

Для калифорнийцев эта победа стала четвёртой в пяти последних матчах.

