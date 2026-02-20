«Клипперс» одолели в концовке «Денвер». У Матурина 38 очков, у Йокича дабл-дабл

В ночь с 19 на 20 февраля мск на паркете арены «Интьют Доум» в пригороде Лос-Анджелеса Инглвуде (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между местным клубом «Лос-Анджелес Клипперс» и «Денвер Наггетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 115:114.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Клипперс» Беннедикт Матурин, в активе которого 38 очков, пять подборов и четыре ассиста. Сербский центровой «Денвера» Никола Йокич оформил дабл-дабл— 22 очка, 17 подборов и шесть результативных передач.

Для калифорнийцев эта победа стала четвёртой в пяти последних матчах.