Результаты игрового дня НБА 20 февраля
В ночь с 19 на 20 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся новый игровой день сезона-2025/2026. В его рамках прошли 10 матчей регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 20 февраля:

«Вашингтон Уизардс» — «Индиана Пэйсерс» — 112:105;
«Кливленд Кавальерс» — «Бруклин Нетс» — 112:84;
«Филадельфия Сиксерс» — «Атланта Хоукс» — 107:117;
«Шарлотт Хорнетс» — «Хьюстон Рокетс» — 101:105;
«Нью-Йорк Никс» — «Детройт Пистонс» — 111:126;
«Чикаго Буллз» — «Торонто Рэпторс» — 101:110;
«Сан-Антонио Спёрс» — «Финикс Санз» — 121:94;
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Бостон Селтикс» — 110:121;
«Сакраменто Кингз» — «Орландо Мэджик» — 94:131;
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер Наггетс» — 115:114.

