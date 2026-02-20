Скидки
Егор Дёмин набрал 500 очков в НБА

Егор Дёмин набрал 500 очков в НБА
Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Егор Дёмин преодолел отметку в 500 очков за карьеру в сильнейшей лиге мира. Для достижения этого результата россиянину потребовалось 47 матчей.

Егору Дёмину 19 лет. В 2021 году россиянин подписал шестилетний контракт с «Реалом», в 2022-м стал победителем юниорского чемпионата Испании, в 2023-м – победителем юниорской Евролиги, после чего получил приглашение во взрослую команду. В 2024-м стал двукратным чемпионом юниорской Евролиги.

По окончании сезона-2023/2024 перебрался в США, став членом команды Университета Бригама Янга*. На драфте НБА 2025 года был выбран под восьмым номером командой «Бруклин Нетс».

