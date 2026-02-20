Скидки
Стефен Карри пропустит ещё как минимум 10 дней

Стефен Карри пропустит ещё как минимум 10 дней
Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри прошёл обследование из-за болей в правом колене. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Как сообщается, МРТ подтвердила травму и не выявила структурных повреждений. Повторное обследование состоится через 10 дней. Ранее ожидалось, что Карри вернётся на площадку 20 февраля.

Напомним, у Карри был диагностирован синдром пателлофеморальной боли, более известный как «колено бегуна». Обострение травмы произошло несколько недель назад на индивидуальной тренировке.

Баскетболист пытался продолжать выступления, несмотря на боль, но был вынужден досрочно завершить встречу с «Детройт Пистонс», после чего уже пропустил несколько матчей подряд.

