«Я его из роддома забирал». Виталий Носов — о Егоре Дёмине

Комментарии

Двукратный серебряный призёр чемпионатов мира Виталий Носов высказался об игре баскетболиста «Бруклин Нетс» Егора Дёмина из-за трёхочковой зоны.

«Вы знаете, я его из роддома забирал, действительно. Он ещё тогда бросал, у него бросок всегда был. Реально, он с двух лет перемещался, как Маугли, и без мяча не жил. Плюс родители огромные [силы] вложили в него, в спортивной школе он тренировался по восемь часов в день и бросал, бросал, бросал. У него трёшка всегда была и есть в НБА», — приводит слова Носова «ВПрогнозе».

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НБА Егор Дёмин сыграл 47 матчей, в которых в среднем играл 25 минут и набрал 10,8 очка.

