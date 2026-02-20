Скидки
Игрок «Зенита» Шаманич выбыл из-за травмы правого плеча

Комментарии

Центровой санкт-петербургского «Зенита» Лука Шаманич выбыл из-за травмы правого плеча. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Как ожидается, Шаманич вернётся в строй со дня на день. В нынешнем сезоне Шаманич набирает в среднем 14,5 очка в матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Следующий матч «Зенит» проведёт 22 февраля на выезде с «Бетсити Пармой».

Турнирную таблицу чемпионата в настоящий момент возглавляет московский ЦСКА, на счету которого 25 побед при двух поражениях. Казанский УНИКС располагается на второй строчке — 24 победы при трёх поражениях. Тройку сильнейших замыкает санкт-петербургский «Зенит» (19 побед при девяти поражениях).

